Iniziativa #iorestoacasa con Romanzi a puntate su Asteria Blog

In un periodo storico in cui ci troviamo a vivere situazioni che solo in un passato ormai troppo lontano hanno costretto gli italiani chiusi in casa, Asteria Space propone un salto indietro nel tempo. La realtà pugliese, vincitrice del bando regionale PIN - Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione", ha lanciato in questi giorni una call rivolta a tutti gli scrittori d’Italia. L’idea è quella di dar nuova vita all’ottocentesco ‘romanzo d’appendice’ donandogli una veste più contemporanea al passo con le nuove tecnologie.

Così, il celebre feuilleton, che ospitava penne come quelle di Victor Hugo e Alexandre Dumas, pronti a ‘sfornare’ avvincenti storie, lascia il posto ad un blog, nello specifico Asteria Blog). Qui, ogni giorno saranno pubblicati uno o più capitoli di un racconto inedito o di cui siano state vendute pochissime copie, con l’intento di suscitare nel lettore la stessa suspense e curiosità che lo ‘assalgono’ quando segue una fiction televisiva. Attendere la ‘puntata’ successiva per scoprire cosa accadrà ai personaggi del romanzo potrebbe essere un’originale alternativa, nonché una distrazione per chiunque oggi si ritrova a trascorrere molto tempo a casa, magari davanti ad un pc.

Inoltre, obiettivo di Asteria Space, è anche quello di motivare i numerosi scrittori che hanno visto annullare le proprie presentazioni letterarie programmate in questo periodo nelle librerie d’Italia. A loro è richiesto l’invio, tramite mail, all’indirizzo info@asteriaspace.it di un racconto o romanzo della lunghezza di minimo dieci pagine con una trama accattivante in grado di creare un sentimento di attesa nel lettore fra la pubblicazione di un capitolo e l’altro. Dopo le prime proposte giunte, Asteria Blog, inizierà domani la pubblicazione del romanzo “Il Conte” di Barbara Buttiglione. Pagine in cui storia e finzione si intrecciano riscrivendo il destino d’amore di una delle principesse più amate di sempre, Sissi. Una trama perfetta per un moderno romanzo a puntate di circa trenta capitoli di cui ne saranno pubblicati tre al giorno.

Successivamente, si proseguirà con un nuovo romanzo individuato fra quelli pervenuti alla redazione di Asteria Blog. Tra gli autori di cui sono giunti racconti ci sono i pugliesi Annamaria Pazienza e Piergiorgio Meola di cui leggerete accattivanti storie prossimamente. Dunque, la call resta aperta a tutti gli scrittori che vorranno dare il loro contributo all’iniziativa mettendo la propria penna al servizio di una forma letteraria, nonché di una modalità di lettura, che ebbe tanta fortuna nell’800. Perché, a volte, tornare indietro nel tempo aiuta ad apprezzare e a vivere il presente.