"Atlante delle isole del Mediterraneo" di Simone Perotti

Venerdi' 11 maggio alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria in collaborazione con

Mare d'inchiostro

Festival della letteratura del mare

presenta:





ATLANTE DELLE ISOLE DEL MEDITERRANEO

Storie, navigazioni, arcipelaghi di uno scrittore marinaio

di Simone PEROTTI

Bompiani editore





«Perché l'isola che non c'è al contrario esiste eccome, ed è possibilmente bella e vera»



ll Mediterraneo è un mistero. Vi aleggiano personaggi oscuri, salvifici, pericolosi, presenze ineffabili in grado di attrarre flotte di girovaghi, pirati turchi inseguiti dagli acerrimi nemici genovesi, anonimi piloti inabissatisi nei pressi dell'isola di Alborán, vichinghi giunti navigando il Dnepr e il Mar Nero, eremiti superstiti e dimenticati. Un arabesco di storie che da geografia disegnata su un foglio diventa manuale di esistenza, mappa alla ricerca geosofica del senso. Seguendo le sue rotte potremmo sconvolgere le categorie della conoscenza, finendo col misurare la terra col canto, tracciare i confini con i colori delle spezie, usare i ricordi per contare le miglia, o le idee per riempire il volume delle cose. E allora le carte mostrebbero ben altro dal semplice profilo delle coste. Semmai il comune dolore e l'ebbra euforia che condividiamo con chi crediamo diverso da noi, solo perché abita sull'altra sponda di questo mare. Quella che sta lì, di fronte a noi, e che ancora non conosciamo.



Sarà presente Simone Perotti



Dialoga con l'autore Nicolò Carnimeo





SIMONE PEROTTI

Simone Perotti. Oltre a numerosi racconti su riviste letterarie cartacee e on-line, ha pubblicato Zenzero e Nuvole (Theoria, 1995 – Bompiani, 2004), racconti sul viaggio, la contaminazione, il fantastico, ciascuno dei quali legato a una ricetta gastronomica e a considerazioni estetiche sul gusto. La raccolta è stata presentata per la prima volta nell’ottobre del 1995 da Vincenzo Cerami. Stojan Decu, l’Altro Uomo, Bompiani 2005 (Premio Volpe d’Oro).

Vele, White Star 2008 (Premio Sanremo). L’Estate del Disincanto, Bompiani, 2008.

Ha collaborato e collabora con riviste e giornali («Yacht & Sail», «Yacht Capital», «Dove», «Style», «Corriere della Sera»), con articoli e reportage sul viaggio, il turismo, la nautica, le regate.

Ha creato il primo sito di informazione editoriale nautica italiano:

www.sailbook.info. Ha fatto il manager per quasi vent’anni nel settore della comunicazione, in agenzie e aziende quotate e non, italiane e multinazionali. Poi ha detto basta, ha lasciato soldi e carriera e si è trasferito in Liguria, tra La Spezia e le Cinque Terre, per dedicarsi esclusivamente a scrittura e navigazione. Per vivere oggi fa l’affittabarche, trasferisce imbarcazioni, fa lo skipper e l’istruttore di vela trascorrendo circa quattro mesi l’anno in mare. Poi pittura case, prepara aperitivi per i bar, restaura mobili, fa la guida turistica, vende le sue sculture e i suoi pesci.

Fra le ultime uscite editoriali ricordiamo Uomini senza vento (Garzanti 2010), Avanti tutta. Manifesto per una nuova rivolta individuale (Chiarelettere 2011), L'equilibrio della farfalla (Garzanti 2012), Un uomo temporaneo (Frassinelli 2015), Rais (Frassinelli 2016).



NICOLO' CARNIMEO

Nicolò Carnimeo. Docente universitario e scrittore. I suoi reportage e le sue inchieste appaiono su quotidiani e riviste in ambito nazionale sia su carta che sul web, come «La Stampa» e «il Fatto Quotidiano». Per la tv collabora con la trasmissione Linea Blu (Rai 1).

Viaggio senza tempo (Giorgio Mondadori, 1999), con prefazione di Emir Kusturica.

Nei mari dei pirati (Longanesi, 2009), sulla pirateria moderna.

Come è profondo il mare (Chiare Lettere)

Le esperienze di viaggio per mare si coniugano con gli studi giuridici: all’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Dipartimento jonico di Taranto, insegna Diritto della navigazione e dei trasporti, occupandosi di navi, porti, coste e tutela dell’ambiente. È tra i fondatori di Vedetta sul Mediterraneo, la prima associazione europea degli scrittori di mare, che ha sede nel porto di Giovinazzo (Bari)