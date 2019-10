Presentazione atti del Convegno Nazionale: Parole & Musica. Dalla cinquecentina al manoscritto musicale

In programma mercoledì 9 ottobre presso la Chiesa del Purgatorio di Bitonto la presentazione degli atti del convegno Parole & Musica. Dalla cinquecentina al manoscritto musicale a cura della dottoressa Liliana Tangorra, per presentare al pubblico e agli addetti ai lavori gli esiti del progetto omonimo promosso dall'Associazione Musicale Culturale "Davide delle Cese" in collaborazione con la cooperativa FeArt nell'ambito del progetto "Giovani per i beni culturali" sostenuto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al recupero, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del materiale librario raro e prezioso (incunaboli, cinquecentine, manoscritti musicali) in giacenza presso la Biblioteca Comunale "E. Rogadeo" di Bitonto.

Le azioni intraprese, che sono state alla base del convegno di cui si presentano gli atti, hanno avuto l'intento di avvicinare i giovani al mondo della cultura offrendo loro la possibilità di confrontarsi con figure professionali specializzate; restituire alla pubblica fruizione il cospicuo patrimonio musicale e librario antico, in modo da salvaguardarne i contenuti e promuoverne la conoscenza a livello nazionale e internazionale; incentivare il turismo culturale attraverso la promozione del patrimonio storico-artistico della città di Bitonto.

Il focus del progetto mira, dunque, a riportare l’attenzione su un patrimonio, librario e musicale, che riconsideri la figura di Michele Carelli e il patrimonio librario del XVI/XVII secolo della Biblioteca Comunale di Bitonto attraverso i contributi di Vito Vittorio Desantis, Dinko Fabris, Luigi Sebastiano Lauta, Nicola Pice, Paolino Addesso, Antonio Sicolo, Domenico Ferrovecchio, Marrone Leonardo, Liliana Tangorra

IL PROGRAMMA DELLA SERATA:

ore 19.00

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Rino Rocco Mangini

Assessore al Marketing Territoriale Comune di Bitonto

Andrea Vacca

Priore dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio

Vito Vittorio De Santis

Direttore Artistico Ass. Mus. Cult. ‘Davide Delle Cese’ – Bitonto

INTERVENGONO:

Luigi Lauta

Docente di musica

I.C. ‘Modugno – Rutigliano – Rogadeo’

Antonio Sicolo

Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio

Liliana Tangorra

Ulixes s.c.s. – Bitonto