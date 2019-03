Al Petruzzelli gli attori in erba della scuola di teatro ‘In S’cena’ nello spettacolo ‘Il sindaco pescatore’ con Ettore Bassi

Giovani attori in erba della scuola di teatro ‘In S’cena’ di Bari saliranno per la prima volta sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari per esibirsi al fianco di Ettore Bassi nello spettacolo ‘Il sindaco pescatore’. L’appuntamento è in programma venerdì 22 marzo alle 21.

Undici ragazzi di 15 anni, appassionati di teatro, che da diversi anni frequentano i laboratori dell’associazione culturale ‘In S’cena’ fondata e diretta da Dedi Rutigliano, avranno l’opportunità di mettersi alla prova affiancando il noto attore Ettore Bassi in uno spettacolo teatrale di grande successo portato in scena in diverse città italiane.

L’esibizione dei ragazzi nello spettacolo ‘Il sindaco pescatore’ sarà replicata domenica 7 aprile all’Auditorium Don Tonino Bello di Rutigliano.



L'associazione culturale ‘In S'cena’ di Bari organizza corsi e laboratori di teatro e cinema destinati a bambini, ragazzi e adulti, forte della consolidata esperienza didattica di docenti, registi e attori professionisti oltre che della sua fondatrice Dedi Rutigliano. Nata a Bari nel 2009, la scuola organizza ogni anno 15 percorsi di apprendimento (comico, arte drammatica, commedia ecc.) volti a rafforzare la capacità comunicativa e sviluppare creatività e relazioni interpersonali dei partecipanti. Tra le attività dell’associazione anche percorsi di letture nelle biblioteche, docenze nelle scuole, lezioni di story telling nelle università e nelle aziende, progetti educativi e di formazione in ambito teatrale.

Per informazioni: 333/3257581 o info@cineteatrolab.it.

