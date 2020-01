Auguri enciclopedia libera: wikipedia compie 19 anni

Mercoledì 15 gennaio ricorre un importante anniversario: sono passati diciannove anni da quando Jimmy Wales e Larry Sanger hanno messo per la prima volta online l’enciclopedia libera che tutti conosciamo e consultiamo, Wikipedia.

Il progetto è cresciuto tantissimo: sono oltre 5 milioni le voci in lingua inglese, mentre la versione in lingua italiana – grazie ai numerosi utenti che ogni giorno dedicano il loro tempo alla compilazione delle pagine – ha superato nel 2019 le 1.500.000 voci.



Per celebrare insieme questi importanti traguardi, la comunità di volontari attivi sull’enciclopedia e Wikimedia Italia - associazione per la diffusione della conoscenza libera e capitolo nazionale riconosciuto da Wikimedia Foundation - promuoveranno diversi eventi sul territorio nella giornata di mercoledì 15 gennaio.



A Bari alle 18 presso l’Officina degli Esordi ci sarà una breve lezione su come si contribuisce all’enciclopedia libera a cura del socio Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, seguita da un aperitivo con torta.