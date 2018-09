Tra cronometri, cultura, storia e gastronomia la tappa barese di “Le Perle del Sud, Auto Classic Tour”, un viaggio a bordo di auto d’epoca

Si terrà sabato 8 settembre, la tappa barese di “Le Perle del Sud | Auto Classic Tour”, un viaggio a bordo di auto d’epoca, tra cronometri, cultura, storia e gastronomia.

Organizzato da Murgia Museum Proscia & Bruno con il patrocinio del Comune di Bari, il tour partito da Cassano il 5 settembre, lungo un itinerario che ha compreso Castel del Monte, Alberobello e Polignano a Mare, giungerà a Bari per sostare in piazza Libertà dalle ore 14 di domani.

Per consentire il regolare svolgimento del tour, dalle ore 14 alle 22, e comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” in piazza Libertà, lato Palazzo dell’Economia, esclusivamente per le due file di stalli di sosta comprese tra il parcometro e la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II.