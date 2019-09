Mostre, parco per bambini, corsi di primo soccorso e di guida sicura, gare su simulatori e su console Xbox all'Autoclub Show

È davvero iniziato il conto alla rovescia per l’evento dell’anno dedicato al mondo dell’auto a 360 gradi. Dal 6 al 12 settembre, organizzato da Autoclub Group, avrà luogo una serie di eventi che coinvolgerà dai più piccoli ai più grandi in attività culturali e di intrattenimento legati al mondo dell’automotive. Si parte venerdì 6 settembre con un convegno su “Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: il futuro è già presente” al quale parteciperanno esperti nazionali e locali, illustrando nel dettaglio le innovazioni che coinvolgono il settore. Contemporaneamente si farà il punto sulle criticità della rete stradale pugliese e sulla programmazione per superarle.

Sempre il 6 settembre si aprirà la mostra “A bordo dell’auto, viaggiando nella storia”, 34 pannelli ricchissimi di notizie e immagini che raccontano il vertiginoso sviluppo del mezzo di trasporto più diffuso al mondo: un percorso che ha coinvolto e coinvolge tecnici e innovatori in ogni angolo del mondo. Nel pomeriggio le prime lezioni (teorica e pratica) di introduzione alla guida sicura: accesso gratuito (l’iniziativa sarà replicata martedì 10 settembre). In serata, a partire dalle 20,30, da un’arena appositamente allestita sarà trasmesso il “TB Sport”, il popolare talk show di Telebari dedicato alle imprese della squadra di calcio biancorossa (di cui Autoclub Group è partner automotive esclusivo). Il talk show sportivo sarà trasmesso dall’Arena Autoclub tutte le sere, fino al 12 settembre, con l’unica eccezione di sabato 7. Il programma sarà aperto al pubblico sino all’esaurimento dei posti.

Sabato 7 settembre si aprirà la prima delle due aste (si replica domenica 8) per aggiudicarsi auto usate con garanzia ufficiale. Due “sessioni” per ogni giornata: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. A condurre le aste due banditori di eccezione: Luca Mastrolitti e Marianna Di Muro. Dalle 17 alle 19 un altro appuntamento da non perdere: un Corso sulla sicurezza stradale, tenuto da medici, esperti e soccorritori (a cura di Ciao Vinny e StainAlive) per apprendere tecniche e modalità di un soccorso efficace che possono salvare una vita. Il corso è gratuito e aperto a tutti.

Domenica 8 settembre, con la collaborazione di Bar Project Academy, sarà l’ora (a partire dalle 19,30) di Green Detox Experience, un’introduzione, curata da esperti di livello internazionale, al mondo degli apertivi, alla loro preparazione e al bere responsabilmente. L’accesso è gratuito.

Mercoledì 11 e giovedì 12 settembre sarà l’ora della competizione. In collaborazione con Federesports avranno luogo ben sei trofei su simulatori. Nei due giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 via alle gare su Xbox (Forza Motorsports 7, a partire dai 6 anni in su), su simulatore GT (Assetto corsa, a partire dai 14 anni) e su simulatore Formula 1 (Assetto corsa, a partire dai 16 anni in su).

Per l’intero periodo (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) sarà in attività “A scuola di strada”, un parco di 700 metri quadrati allestito per i bambini con auto elettriche e segnali stradali per avvicinare i più piccoli al mondo dell’auto in modo intelligente e civile. Una piccola introduzione teorica anticiperà l’esperienza lungo il percorso tra semafori, stop e divieti di sosta. Tutti alla fine avranno in regalo il loro foglio rosa.

Per i più grandi e per chi ama il brivido sarà possibile salire a bordo di un simulatore identico a quello su cui si allenano i campioni di Formula Uno: un giro di prova e poi via a tutto gas per vedere davvero quanto sei bravo al volante (attrazione in attività dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, dal 6 al 12 settembre).

Infine, l’area food (aperta dalle 17 alle 23) con gli aperitivi della Bar Project Academy, i panini (nel menù anche cibo gluten free) di Voodoo Foodoo, i prodotti del Birrificio Bari e i gelati Steccolecco.