La Pro Loco Unpli Terlizzi con il patrocinio del Comune di Terlizzi ed in collaborazione con APS Terlizzi Libero Feudo e Comitati due Sicilie, organizza giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 19.00 presso la Biblioteca Comunale "Luigi Marinelli Giovene" del Comune di Terlizzi un incontro dibattito sul tema: Autonomia Differenziata - Quanto Conviene al Sud.

Particolare attenzione sarà posta all'analisi di quella che era la situazione socio economica nell'Italia meridionale prima e dopo l'Unità d'Italia.

Durante la serata sarà presentato il libro "Il Giudice e Mussolini" di Raffaele Vescera edito da Enrico Damiani Editore.

In particolare l'autore in questo avvincente romanzo analizza la figura di Mauro Del Giudice, giudice del delitto Matteotti, non solo come figura storico giuridica ma anche quale grande meridionalista.

Mauro Del Giudice originario di Rodi garganico, denunciava già a partire dal 1920 l'enorme differenza che lo Stato Italiano riservava alle Regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali.

Durante la serata interverranno il Sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato, l'assessore alla Cultura Lucrezia Chiapparino, il Senatore Saverio De Bonis, il presidente della Pro Loco UNPLI di Terlizzi e direttore editoriale La Nuova Città Franco dello Russo, lo scrittore ed autore del libro "Il Giudice e Mussolini" Vescera Raffaele, i Presidenti Nazionale e Regionale Comitati due Sicilie Marro Fiore e Del Re Gianfranco.