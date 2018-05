Giovedì 3 maggio (18.00 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è Avengers: Infinity War, sequel di Avengers: Age of Ultron e basato sul noto gruppo degli eroi "vendicatori" della Marvel Comics. Il film è diretto da Anthony e Joe Russo, con un cast straordinario: tra gli altri, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch. Ricco di epica e scontri impressionanti, il lungometraggio è la resa dei conti più epocale di tutti i tempi: gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare ogni cosa, pur di sconfiggere il potente Thanos.