'Le nuove avventure di Bruno lo zozzo', spettacolo di pupazzi e attori al Teatro Casa di Pulcinella

Secondo appuntamento per la nuova stagione teatrale della Casa di Pulcinella che propone uno dei suoi più grandi successi



Le nuove avventure di Bruno lo zozzo

spettacolo di pupazzi e attori

liberamente ispirato al libro di Simone Frasca - Piemme edizioni

adattamento Paolo Comentale

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase

pupazzi Lucrezia Tritone

scenografie Massimiliano Massari

assistenza tecnica Chiara Bitetti

regia Marianna Di Muro



età consigliata 4-8 anni



Si tratta della seconda avventura per Bruno lo zozzo, personaggio creato dalla penna di Simone Frasca “illustrautore” che ha pubblicato con Piemme edizioni diversi libri dedicati a questo personaggio. La compagnia Granteatrino nel 2012 gli ha dedicato uno spettacolo “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari” ottenendo grande successo; il giovanissimo pubblico si è molto affezionato a Bruno, lo riconosce e ne racconta le gesta, Bruno è riuscito ad entrare nell’immaginario infantile come un amico noto. Bruno in questa nuova avventura cerca di capire cos’è l’amore. Lo farà ponendo domande ai suoi divertenti e stravaganti genitori, confrontandosi con gli amici di scuola, ingenuo ed esplicito come solo i bambini sanno essere, sempre in compagnia del suo inseparabile amico immaginario, il maialino Giovanni. La storia si svolge in due ambienti, la casa di Bruno e il giardinetto pubblico: il luogo più intimo dei legami famigliari e quello della socialità perché spesso davanti agli altri siamo diversi da come siamo in casa. Lo spettacolo è un piccolo viaggio tra i sentimenti, alterna momenti di divertimento, ad altri di riflessione e poesia. Nella nuova avventura sarà affrontato il tema delle prime relazioni affettive, “l’innamoramento” fra i piccoli interpreti. Il riconoscimento della sfera emozionale, della consapevolezza di sé, attraverso un linguaggio divertente, buffo nel quale il bambino riconosce e si riconosce.



BOTTEGHINO



Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo.

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli:

l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche,

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica,

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.

