Tornano gli spettacoli dedicati alla scoperta dell' Universo e dei suoi pianeti nel Planetario Skay Skan d Bari

Sabato 1 Dicembre alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “AVVENTURE NELLO SPAZIO”. Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo in questo periodo affronteremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo: sfioreremo la superficie del Sole, varcheremo la superficie oscura di un buco nero ed osserveremo stelle che girano come trottole nelle profondità della Via Lattea.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956



Domenica 2 Dicembre alle ore 19:00 ritorna il nuovo spettacolo di teatro-scienza “I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare”. IMPARARE DIVERTENDOSI è il motto di questo nuovo spettacolo del Planetario di Bari: la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno, ma anche temibili pirati spaziali seguono la stessa rotta. Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce col pubblico-equipaggio per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956