Il jazz-funk degli Azymuth live al Teatro Forma di Bari

Il leggendario trio jazz-funk brasiliano degli Azymuth torna a farci visita e venerdì 8 novembre si esibirà live alle 21.30 al Teatro Forma di Bari.

Questa volta il tour prevede il lancio di due nuovi album della serie “Demos” (1973-75): una raccolta curata dall’etichetta londinese Far Out Recordings, con brani inediti registrati come demo nei primi anni ’70.

Un live degli Azymuth oggi è un viaggio attraverso l’intero spettro del loro brillante e colorato funk espressionista, con tutta l’energia cosmica e la maestria musicale che puoi aspettarti dal più grande trio jazz-funk del mondo.



Formatisi nel 1968 a Rio de Janeiro, gli Azymuth sono stati gli artefici di un sound completamente nuovo, che fonde il jazz-funk col samba creando un genere unico della band chiamato “samba doido” (crazy samba).

Dopo aver registrato oltre 30 album in una carriera eccezionale che abbraccia ben 5 decadi, la loro ultima produzione è intitolata Fênix e sta riportando il gruppo nuovamente all’attenzione della scena internazionale.

Dopo la scomparsa del maestro tastierista Jose Roberto Bertrami nel 2012, i restanti membri Ivan Conti e Alex Malheiros si sono impegnati nel mantenere vivo lo spirito degli Azymuth, coinvolgendo come special guest il tastierista Kiko Continentino (Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan).

AZYMUTH

Venerdì 8 novembre 2019

Teatro Forma, via Fanelli 206/1, 70125 Bari (BA)

Inizio ore 21.30



Poltronissima: € 30,00 + prevendita

Poltrona: € 25,00 + prevendita

I biglietti sono disponibili su Vivaticket

e in tutti i punti vendita autorizzati



Infoline: +39 393 9639865