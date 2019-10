Babilonia - il nuovo spettacolo di Gianni Colajemma al teatro Barium

“BABILONIA” il nuovo spettacolo di Gianni Colajemma, attore e regista barese. Dopo il grande successo ottenuto con la saga “UN BARESE A NEW YORK”, durata 3 anni con oltre 60.000 spettatori e un tour a New York nel 2018, Colajemma ci riprova aprendo un nuovo interessante capitolo con un cast rinnovato e brillante.

Sabato 5 Ottobre 2019 alle ore 21:00 e Domenica 6 Ottobre alle ore 18:00 e alle ore 21:00 al Teatro Barium, che giunge quest’anno alla sua 34° stagione teatrale, è stato proposto con successo per la prima volta “BABILONIA”.

Un’idea di Michele Diomede e Gianni Colajemma con cast d’eccezione:

Gianni Colajemma è Erasmo scrittore e regista di sceneggiature e film erotici, accompagnato da Lucia Coppola, Vittoria Amore, Teodosio Barresi, Antonella Radicci, Lilia Pierno.

La regia magistrale di Gianni Colajemma rende “BABILONIA” una commedia travolgente in due atti ricca di gag, ironia e tanto divertimento.

La scenografia è curata dal laboratorio del Teatro Barium, i costumi sono di Lucia Coppola che oltre ad essere un’attrice che affianca Colajemma dal 1991 è anche un’eccellente costumista e stilista.

Audio e luci a cura di Gianmarco V. Colaiemma.



Così riapre il teatro Barium con la 34° stagione teatrale prodotta dalla “M.T.B. Produzioni”, società che cura la completa comunicazione e i piani pubblicitari ormai da anni.



Info e prenotazioni chiamare lo 0805617264 o il 3935350241.

www.teatrobarium.com www.ginnicolajemma.com