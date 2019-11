Babilonia continua a conquistare il cuore dei baresi (e non solo)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In seguito alla riapertura dei sipari, la trentaquattresima stagione del Teatro Barium procede a gonfie vele tra risate e riflessioni sulla società contemporanea in chiave ironica. Il brillante Gianni Colajemma e il cast d'eccezione che lo accompagna confermano ogni sabato e domenica il successo di "Babilonia". L'intero gruppo del Teatro Barium con professionalità e armonia accoglie ogni fine settimana centinaia di baresi che a spettacolo terminato affermano di essere riusciti a divertirsi, rilassarsi e a staccarsi per due ore dai problemi o crucci della vita quotidiana. A breve però, non saranno solo i baresi a godere di questo capitolo esilarante e significativo. "Babilonia" viaggerà tra i teatri di Monopoli, Conversano, Altamura, Roma, Milano, Londra, Berlino e altre mete internazionali. Ogni sabato alle 21:00 e ogni domenica o festivi alle 18:00 e alle 21:00 Gianni Colajemma, Teodosio Barresi, Vittoria Amore, Lucia Coppola, Antonella Radicci e Lilia Pierno vi aspettano al Teatro Barium con emozionanti sorprese.