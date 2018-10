Babyloss Awareness Day Bari alla "Biblioteca dei Ragazzi e Ragazze"

Il 15 Ottobre è la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla perdita perinatale. Dal 2007 l’Associazione CiaoLapo Onlus ne è promotrice per l'Italia e coordina le attività per offrire informazione, sensibilizzazione e sostegno a chiunque perda un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita.

Vi aspettiamo operatori, professionisti, enti, istituzioni, cittadini, famiglie in lutto, per continuare ad infrangere un tabù culturale, per confrontarci su un’agire professionale competente, per aiutare i genitori ad innescare il loro percorso di resilienza.

La giornata ha il suo culmine con l’Onda di Luce.

L’Onda di Luce è un concetto creativo nato da un’idea delle associazioni inglesi: se in tutto il mondo ogni partecipante accende una candela alle ore 19 locali e la mantiene accesa per un’ora, per tutta la giornata del 15 Ottobre un’onda di luce attraverserà il globo, illuminando progressivamente tutto il pianeta, un fuso orario dopo l’altro. Si tratta di un modo simbolico per sentirsi idealmente uniti con migliaia di altre persone, accomunate da un lutto che invece abitualmente isola: la morte di un bambino.

Con il Patrocinio del Comune di Bari - Assessorato al Welfare, Collegio delle Ostetriche Bari-BAT - Ordine Provinciale degli Psicologi, Patrocinio Nazionale Anep e Fnopi

Con la collaborazione della "Biblioteca dei Ragazzi [e]", "Latte + Amore=Mamma Mia" e "Idee, Felicità Contagiosa"

Appuntamento a Bari, presso la Biblioteca dei Ragazzi[e] del Comune di Bari – Assessorato al Welfare in Parco 2 Giugno (Ingresso Via della Resistenza)

Programma

Ore 16.00 Incontro e condivisione materiale informativo

Ore 16.30 Visione docufilm "Lamoreverticale" di CiaoLapo con dibattito

Ore 19.00 Onda di Luce in contemporanea con le altre città italiane