Bacco nelle Corti, caccia al tesoro e degustazione di vino edizione Carnevale 2018

Ritorna, in una versione tutta nuova, “Bacco nelle Corti”, il tour turistico alla scoperta del centro storico di Bari con sosta per la degustazione di vini pugliesi. Quest’anno, la passeggiata per i vicoli della città vecchia si arricchisce di mistero, ma anche di intrattenimento: grazie infatti alla partecipazione di “guidattori” in abiti d’epoca, i turisti e visitatori visiteranno il centro storico come in una caccia al tesoro, alla scoperta di dettagli, storie e personaggi della città.

L’appuntamento è in programma per domenica 11 febbraio. Previsto un solo turno di visita alle 20:00. I gruppi riceveranno alla partenza, una mappa della città e i primi indizi della caccia al tesoro. Dovranno, quindi, risolvere indovinelli, giochi di parole, piccole prove d’abilità e d’astuzia per raggiungere la seconda tappa della visita, dove, presso un palazzo storico, una chiesa o una piazza da visitare li aspetterà un “guidattore”. Arlecchino, Colombina e altri racconteranno le loro storie, e la storia di Bari, lasciando poi ai partecipanti consigli, indizi e dritte per raggiungere la tappa successiva. Gli indizi e le prove che i visitatori dovranno superare riguardano la storia, l’arte, il dialetto e le tradizioni della città. Il tour toccherà i principali siti di interesse storico artistico della città per concludersi poi con la degustazione di un calice di vino per tutti i partecipanti.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di “Bacco nelle Corti 2018” è a cura di Argo Puglia e Ulixes s.c.s., in collaborazione per le date di Bari con PugliArte aps, il ruolo di “guidattori”, invece, sarà affidato agli attori di Fatti d’Arte.

Per partecipare all’iniziativa occorre prenotare all’indirizzo mail info@pugliarte.it o chiamando il 3403394708. Il tour dura circa 2 ore, con partenza in Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici.



La partecipazione costa 10 euro a persona: il prezzo è comprensivo di tutto il materiale informativo e di gioco e della degustazione finale. Il costo per i bambini è di 5 euro.