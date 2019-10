Nel cuore di Noci arriva 'Bacco nelle gnostre, la festa d'autunno' edizione 2019

Bacco è nuovamente in cammino sulla via per Noci: sabato 9 e domenica 10 novembre l'appuntamento è tra i vicoli del borgo antico e lungo l'Estramurale di Noci per tutti i “gastronauti” alla scoperta delle sensazioni visive, olfattive, tattili, del cibo e del paesaggio della Murgia dei Trulli.

La diciannovesima edizione di Bacco nelle gnostre si presenta con una veste rinnovata, caratterizzata da colori, saperi, esperienze singolari e uniche: l'omaggio all’eccellenza dei territori si manifesta attraverso le degustazioni dal sapore autentico, con l’impronta della tradizione e dell'innovazione del gusto e delle materie prime. Ricerca e proposte originali affidate agli chef e agli operatori gastronomici del luogo più creativi: la lavorazione e trasformazione in diretta delle materie prime sarà il primo spettacolo riservato agli avventori che giungeranno a Noci. Le premiate e prestigiose cantine di Puglia garantiranno la degustazione dei migliori rossi, in connubio perfetto con la fragranza inconfondibile delle castagne arrostite. Ad allietare l'assaggio di cibo e buon vino nuove sonorità, teatro di strada, danze aeree, dialoghi sui davanzali, mostre nei chiostri, escursioni in centro e rurali.

Perchè Bacco nelle gnostre è esperienza, è atmosfera, è voglia di lasciarsi rapire dalla città in festa: è “u prisce d'I Nusce” che contagia i visitatori e rende unica la regina delle feste d'autunno.

L'evento è promosso ed organizzato dal Parco letterario Formiche di Puglia, quest’anno alla soglia dei vent’anni di attività e di tenace difesa delle peculiarità più autentiche del territorio, in collaborazione con il Comune di Noci e l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.

La Woom Italia srl, che già riveste un ruolo importante per le dinamiche occupazionali del territorio, ha assicurato un indispensabile sostegno per la realizzazione dell'evento, sposandone le finalità di crescita del territorio e la sinergia d'intenti e visioni.

A breve il programma completo su www.bacconellegnostre.it..