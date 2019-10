'Vino Primitivo e Melagrana Pugliese alla di 7^ Edizione di 'Bacco per Bacco' a Turi

Giunto alla 7a edizione, Bacco per Bacco è il più grande appuntamento d'Italia con Vino Primitivo e Melagrana Pugliese.



Il 26 e 27 ottobre il Centro Storico di Turi è pronto ad accogliere più di 50 mila visitatori regalando momenti di gusto, divertimento e musica.



L'edizione 2019 sarà caratterizzata dalla partecipazione di numerosissimi ospiti in grado di coinvolgere i visitatori con danze popolari, musica e performance di ogni tipo.



Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e la Melagrana Pugliese, 2 prodotti tipici del nostro territorio che saranno degustati insieme a prelibatezze della nostra tradizione come le "tronere turesi", i panzerotti, il caciocavallo impiccato, e tanto altro ancora.



Vi aspettiamo per vivere un esperienza memorabile, una di quelle che non puoi fare a meno di raccontare.



Ricorda, il 26 e 27 ottobre c'è solo Bacco per Bacco!