Al Cinema Esedra di Bari la 28° edizione di Balafon Festival

Ad aprire la XXVIII edizione del Balafon Festival, lunedì 26 novembre, al cinema Esedra, alle ore 20.30, sarà il film La bella e le bestie, ovvero, la donna che fu stuprata due volte, dagli uomini e dalla burocrazia. Il film di denuncia della pluripremiata regista tunisina Kaouther Ben Hania descrive la lunghissima notte di una ragazza stuprata in cerca di riscatto e giustizia.



PROGRAMMA 2018

dedicato al grande regista Burkinabé Idrissa Ouedraogo



LUNEDI' 26 novembre 2018



ore 20.30 Apertura del Festival EVENTO SPECIALE

LA BELLA E LE BESTIE – Beauty and the Dogs di Kaouther Ben Hania (Tunisia, 2017)





MARTEDI' 27 novembre 2018



ore 20.00 Selezione in concorso

CHEBET di Tony Koros (Kenya / USA, 2017)



ore 20.30 Selezione in concorso

UNE SAISON EN FRANCE di Mahamat Saleh Haroun (Francia, 2017)



ore 22:00 Selezione fuori concorso OMAGGIO A IDRISSA OUÉDRAOGO YAABA di Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso, 1989)





MERCOLEDI' 28 novembre 2018



ore 18.00 Selezione in concorso

CHEBET di Tony Koros (Kenya / USA, 2017)



ore 18.30 Selezione in concorso

UNE SAISON EN FRANCE di Mahamat Saleh Haroun (Francia, 2017)



ore 20.00 Selezione in concorso

INTO REVERSE di Noha Adel (Egitto, 2017)



ore 20.30 Selezione in concorso

THE MIRROR NEVER LIES di Kamila Andini (Indonesia, 2011)



ore 22.00 Selezione fuori concorso OMAGGIO A IDRISSA OUÉDRAOGO

SAMBA TRAORÉ di Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso, 1993)





GIOVEDI' 29 novembre 2018



ore 18.00 Selezione in concorso

INTO REVERSE di Noha Adel (Egitto, 2017)



ore 18.30 Selezione in concorso

THE MIRROR NEVER LIES di Kamila Andini (Indonesia, 2011)



ore 20.00 Selezione in concorso

A GOOD CATHOLIC GIRL di Matt Bish (Uganda)



ore 20.30 Selezione in concorso

ITHEMBA di Elinor Burkett, Errol Webber (Giamaica/USA, 2010)



ore 22:00 Selezione fuori concorso OMAGGIO A IDRISSA OUÉDRAOGO

LE CRI DU COEUR di Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso / Francia, 1994)





VENERDI' 30 novembre 2018



ore 18.00 Selezione in concorso

A GOOD CATHOLIC GIRL di Matt Bish (Uganda)



ore 18.30 Selezione in concorso

ITHEMBA di Elinor Burkett, Errol Webber (Giamaica/USA, 2010)



ore 20.00 Selezione in concorso

A RESIDENTE OF THE CITY di Adham El Sherif (Egitto, 2011)



ore 20.30 Selezione fuori concorso omaggio a DJIBRIG DIOP MAMBÉTY

LE FRANC di Djibril Diop Mambéty (Francia/Senegal, 1994) 45min

LA PETIT VENDEUSE DE SOLEIL di Djibril Diop Mambéty (Senegal,1999)45min



Ingresso valido per tutta la programmazione del giorno

€ 5,00

Abbonamento € 15,00



Cinema Esedra

Largo Monsignor Curi, 17 – Bari

Info. 0805537760

