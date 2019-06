Balconi Fioriti 2019, a Locorotondo fiori, pulizia, candore e amore per la bellezza

Torna il concorso Balconi Fioriti a cura dell’associazione I Briganti, in collaborazione con la Pro loco di Locorotondo. Siamo alla XI edizione e l’appuntamento si rinnova con lo stesso spirito di sempre: far conoscere ai visitatori la bellezza del centro storico di Locorotondo e la generosità dei suoi residenti ed operatori commerciali che rendono davvero preziosi gli angoli e le vie da loro abitati e frequentati. Il merito di tanta bellezza è soprattutto loro: sono i residenti e gli operatori commerciali che rendono magico il luogo della loro residenza con fiori, pulizia, candore e amore per la bellezza. E la manifestazione nasce proprio per rendere omaggio a loro, alla loro cura ed attenzione verso gli spazi vissuti.

A partire da sabato 29 giugno 2019 presso la sede della Pro loco di Locorotondo, piazza Vittorio Emanuele II, sarà possibile ritirare le schede attraverso cui esprimere le proprie preferenze e riconsegnarle deponendole nell’urna. Fino al 20 agosto 2019 si potrà votare. Il w-e del 24-25 agosto 2019 nella villa comunale si svolgerà la premiazione con la proclamazione dei vincitori decretati dallo spoglio delle schede e da una giuria di esperti.

Per il w-e inaugurale sono previste visite guidate nei vicoli alla scoperta dei fiori, su balconi, atri. Inoltre, in piazza Rodio (sagrato chiesa madre) si svolgerà l’evento a cura dell’associazione Amici della Musica “F. Acquaviva” Musica in Festival il 28-29-30 giugno.

A cura della Pro Loco di Locorotondo domenica 30 giugno ci saranno gli Sbandieratori di Carovigno, a partire dalle ore 19.00. Il raduno è previsto in piazza Vittorio Emanuele II da cui il corteo partirà per attraversare le vie più importanti del centro storico.



Il borgo si animerà già a partire da venerdì 28 giugno con LIBRI NEI VICOLI DEL BORGO

28 Giugno ore 19,30 terrazzamenti Via Nardelli "Aurora Blue Milano" di Sergio Pargoletti a cura di Cultura nel Borgo

Questo il programma di Musica in Festival

28 Giugno ore 21,30 Sagrato Chesa Madre "Mirko Signorile Trio Trip" Musica in Festival a cura Amici della Musica

29 Giugno ore 21.30 sagrato Chiesa Madre "Nicola di Camillo Trio feat. Fabrizio Bosso" Musica in Festival a cura amici della Musica

30 Giugno ore 21,30 sagrato Chiesa Madre "Saint Voyage" Musica in Festival a cura Amici della Musica

DOMENICA 30 GIUGNO

GLI SBANDIERATORI DI CAROVIGNO

a partire dalle ore 19.00 da piazza Vittorio Emanuele II ed per le principali vie del centro storico

Nello stesso fine settimana prenderà il via la mostra Esseri Urbani.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Locorotondo-Assessorato alla Cultura e Turismo.