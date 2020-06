Pierluigi Balducci, Sergio Armaroli e Billy Lester per il quarto appuntamento di "Dodicilune presenta"

Il bassista pugliese Pierluigi Balducci, il compositore e vibrafonista Sergio Armaroli e il pianista statunitense Billy Lester sono gli ospiti del quarto appuntamento di "Dodicilune presenta".

Martedì 9 giugno alle 19, sulla pagina facebook e sul canale youtube dell'etichetta discografica salentina guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager), prosegue infatti questo nuovo format web, condotto dal giornalista e addetto stampa Pierpaolo Lala della Cooperativa Coolclub. Circa un'ora di musica e interviste con artisti e band in compagnia di critici musicali e addetti ai lavori per presentare le ultime novità discografiche, anticipare le nuove produzioni e svelare agli audiofili dettagli tecnici e curiosità.

La quarta puntata prenderà il via con la presentazione ufficiale del cd "L'equilibrista", nuovo progetto discografico di Pierluigi Balducci. Nei sette brani originali, il compositore e bassista pugliese è affiancato da tre interessanti musicisti della scena jazzistica europea: l'italo-canadese Robert Bonisolo, gigante del sax tenore, Fabrizio Savino, chitarrista barese di grande sensibilità artistica, e Dario Congedo, batterista salentino dal talento straordinario. «Il disco è dedicato al pianista britannico John Taylor», sottolinea Balducci. «Punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto con Paul McCandless e Michele Rabbia fino alla sua scomparsa nel 2014 e nei dischi "Blue from heaven” (2012) ed "Evansiana" (2017), sempre usciti per Dodicilune. Il suo essere "sempre sul filo" ha ispirato, infatti, il titolo del mio nuovo disco». "L'equilibrista" propone nuove composizioni, nuovo suono, nuova energia, all’insegna di un ridisegnato equilibrio tra l’elemento improvvisato e quello scritto. L'idea, appunto, dell'equilibrio come qualcosa di dinamico e tensivo, in cui è implicito lo sforzo creativo, l'equilibrio come concetto per nulla opaco, piatto o normalizzante, ha sempre affascinato Balducci: se si sceglie la via dell'inatteso, dell'inaudito, del sorprendente come sostanza del fare jazz, è facile "cadere dal filo", ma il rischio stesso è essenziale nel gioco dell'improvvisazione.

A seguire il compositore e vibrafonista Sergio Armaroli e il pianista statunitense Billy Lester presenteranno "Meeting for two". Il disco propone nove brani originali, due di Armaroli ("Billy is with Me" e "Meeting for Two"), sei di Lester ("G minor Jazz", "Grasshoper's Holiday", "High Line", "Out Of Gs and As", "Peachfuzz Parade" e "Peterson L"), uno cofirmato ("Not Easy - to Love") e le cover di "Billie's Bounce" di Charlie Parker e "Darn That Dream" di Jimmy Van Heusen.



Dal 1996 l’etichetta Dodicilune propone un viaggio nella musica a 360°, una visione a tutto tondo tra jazz, classica, contemporanea e le musiche del mondo. Distribuiti in Italia e all'estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle principali piattaforme web grazie a Believe Digital. L'etichetta dispone attualmente un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri. Questo primo ciclo di "Dodicilune presenta" si concluderà con la presentazione di Bandha di Francesco Guaiana e I Can see the darkness fall di Gabriele Fava Group (martedì 16 giugno).