Ballarock - la discoteca rock al Demodè club di Bari

GATE 19 e HAPS vi invitano al Rock Party dell'anno : BALLAROCK DJ/VJ SET sul palco del Demodè Club per farvi ballare e pogare tutta la notte.

Ormai chiunque abbia partecipato almeno una volta alle serate Ballaròck sa di cosa si parla e a cosa andrà incontro.

Il pubblico si scatenerà al ritmo di sonorità e pezzi che vanno dai Beatles ai Rolling Stones,dai Cure ai Depeche Mode, dai CCCP ai Subsonica, dai Blur agli Strokes, dai Clash ai Ramones, dai Red Hot Chili Peppers ai Queens of The Stone Age, dai Nirvana ai System of a Down, dai Metallica agli Slipknot e tanti tanti altri ...

Una miscela esplosiva di rock'n roll, punk rock, stoner, grunge, indie, dark, folk rock, nu metal, hard rock, rock italiano... con l'unico scopo di farvi ballare e pogare fino all'alba e lasciarvi andare ormai esausti.

BALLAROCK : da 15 anni il miglior rock party in circolazione: diffidate dalle imitazioni