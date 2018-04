All'Abeliano in scena " Il Balletto di Tirana"

La Puglia che danza da martedì prossimo 24 a domenica 29 aprile col Teatro Pubblico Pugliese. Salpa, uniche tappe in Italia e solo per la quarta volta fuori dai propri confini nazionali, il Balletto di Tirana con le coreografie di un genio riconosciuto e ricercato, Angelin Preljocaj, francese nato in Albania, i suoi lavori figurano nel repertorio delle più importanti compagnie di danza, dal New York City Ballet al Balletto dell'Opéra di Parigi. Diverse tappe di Noces/La stravaganza, due balletti contemporanei su musiche di Igor Stravinski e Antonio Vivaldi, a cominciare dal Teatro Apollo di Lecce (martedì 24), al Nuovo Teatro Abeliano di Bari (giovedì 26), al Teatro Garibaldi di Bisceglie (venerdì 27), al Teatro Giordano di Foggia (sabato 28 e domenica 29) nell’ambito delle stagioni teatrali con i Comuni di Lecce, Bari, Bisceglie e Foggia. Da Tirana in Puglia previsto per l’occasione l’arrivo di Ledia Mirakaj, primo segretario del Ministero della Cultura della Repubblica dell’Albania presso l’Ambasciata di Albania a Roma.

Il Balletto dell’Opera di Tirana interseca non solo la giornata Festa della Danza (domenica 29) ma a Bisceglie a Bari i due tradizionali momenti di contemporaneo in Puglia: la rassegna DAB del Comune di Bari, a Bisceglie Prospettiva Nevskij con all’interno del l’edizione 2018 progetto di formazione coreutica e promozione del pubblico Libero Corpo, nonché alcuni eventi specifici per la giornata della Danza a Barletta. A Bari venerdì 27 alle 21.00 il riallestimento nell’ambito di Progetto RIC.CI Reconstruction Italian Contemporary Choreography, anni 80-90: Erodiade-Fame di vento, con ideazione e direzione artistica di Marinella Guatterini (Sole24ore), con la regia e coreografia di Julie Ann Anzilotti.

A Bisceglie diverse proposte coreutiche tra cui l’atteso Bermudas di Michele Di Stefano (sabato 28), e poi Home-Sorella Mia con Chiara Zilli e Livia Massarelli, domenica 29 Giornata della danza, Studio sulla purezza, con Alessandra Gaeta, Giuliana Nanna, Maristella Tanzi; Cosmopolitan Beauty, con le coreografie di Davide Valrosso, O fortuna con Michele Merola, I’ll Try anithing once di Alessandro Sciarroni, Re-Garde con Francesco Colaleo e Maxime Freixas.

A Bari al Teatro Kismet OperA per DAB Danza A Bari domenica 29 Breathing Art Company con le coreografie e regia di Simona De Tullio (SUD, con Ilaria Lacriola, Rita Giannuzzi, Franceso L’Abbate, Liliana Gelao, Marianna D’Agostino), Compagnia VAN con Everything is ok, concept, coreografia e danza Marco D’Agostin, e poi le coreografie di Domenico Iannone-Orazio Caiti-Ana Presta (Altradanza), Come back to Italy (trittico), spettacolo in tre atti. Speech, approfondimenti prima dello spettacolo, con giornalisti, studiosi e critici della danza con Massimiliano Craus, Massimo Carosi, Marinella Guatterini. Giornata della danza con spettacoli anche a Barletta. Arte&Balleto propone al Teatro Curci: Preludi di danza, mini rassegna delle scuole di danza di Barletta e dintorni.

Promozioni e sconti per il pubblico che potrà muoversi da Bisceglie a Bari e viceversa con autobus messi a disposizione. In tour per vedere spettacoli da Bari a Bisceglie per le rassegne DAB18 e Prospettiva Nevskij.

Partenza da BARI ore 19.00 dal Teatro Kismet

Arrivo a BISCEGLIE

Visione dello spettacolo

ore 20.30 - Teatro Garibaldi

Compagnia mk

BERMUDAS di MICHELE DI STEFANO

Partenza a fine spettacolo

Arrivo a BARI

Visione dello spettacolo

Ore 22.30 – Teatro Kismet

VAN - Marco D’Agostin

EVERYTHING IS OK concept, coreografia e danza di MARCO D’AGOSTIN

Rientro per il pubblico di Bisceglie a fine spettacolo

Modalità di accesso

E’ possibile partecipare al tour inviando una mail a sistemagaribaldi@gmail.com entro il 23 aprile 2018. Sarà data conferma della disponibilità di posti sul pullman e dell’attivazione della promozione entro il 24 aprile. Il costo è di €20 (comprensivo di trasporto pullman + visione dei 2 spettacoli )

Per informazioni sulla prenotazione e modalità di pagamento

tel. 080.3957803 e cell. 3711189956

Spettacoli di danza poi anche a maggio ancora a Barletta Chiesa di S.Antonio e a Bitonto al Teatro Traetta per Azioni in Danza e il Network Internazionale Danza in Puglia, coreografie Olimpia Fortuni, Marco Chevenier, Roberta Ferrara, Daria Menichetti, KoreoProject, Tom Weksler, Ezio Schiavulli, Vidal Bini.