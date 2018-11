A Santeramo la IX Edizione di 'Bancarelle Brille', vin brulè, degustazioni e mercatini di Natale

La Proloco di Santeramo anche per quest'anno la IX edizione di “Bancarelle Brille”. Come ogni anno, si organizza la manifestazione per portare nel paese una delle tradizioni più amate e radicate del periodo natalizio: i mercatini di Natale. A “riscaldare” le 3 serate in programma ci sarà l’amato Gluhwein (vin brulè) preparato esclusivamente con vino santermano ma caldo e aromatizzato, la carne arrosto, la degustazione di piatti tipici e i dolci natalizi pugliesi.