Bancarelle Selvagge - mercatino Fuorimercato







Il giardino del BreadAndRoses viene invaso dalle BancarelleSelvagge, il mercatino Fuorimercato a cui partecipano autoproduttori e autoproduttrici che portano avanti delle realtà a sfruttamento zero del lavoro e della terra.



Nella mattinata, pulizie di primavera anche per il giadino del Bread&Roses. Guanti e rastrelli alla mano, siete tutt* invitati! Ripuliamo assieme il giardino!!!



Al mercatino potrete trovare:

- frutta e verdure di stagione, legumi, frutta secca

- autoproduzioni agroalimentari (pane, farine, taralli, dolci, miele, marmellate, vino, limoncello, birra, prodotti caseari...)

- autoproduzioni artigianali

- autoproduzioni cosmetiche e detersivi

- libri di case editrici indipendenti



Bancarelle Selvagge è un mercatino che si tiene sempre di domenica, a cadenza alternata con GassGentile, il GAS Sorridente di Ortocircuito, a Japigia, in via Gentile 1.

Domenica 22 aprile | Dalle ore 10 alle ore 13.30

Al Bread&Roses spazio di mutuo soccorso

in via G. Amendola 189a, Bari