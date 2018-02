Bancarelle selvagge - osteria popolare - assemblea pubblica

DOMENICA 11 FEBBRAIO

AL Bread&Roses - Spazio di Mutuo Soccorso

in via Giovanni Amendola 189/A, Bari



*dalle ore 10 alle ore 13 BANCARELLE SELVAGGE

*dalle ore 13 alle ore 15 OSTERIA POPOLARE

*dalle ore 16 ASSEMBLEA PUBBLICA







MENÙ #FuoriMercato dell'Osteria Popolare di domenica 11 febbraio:



Apritavola sfizioso: frisine con patè di rape, olive e cruditè di stagione;

Caserecce di #OrtocircuitoBari con crema di cavolfiore e cipolle rosse caramellate;

Sformato di verdure gustose;

Contorno;

Frutta di stagione;

Caffè;

Pane e 1/4 di vino compresi.



CONTRIBUTO: 10 euro / bambin* 6 euro



CONTATTI per info e prenotazioni:

345 031 2984

osteriapopolare.brs@gmail.com

modulo online: https://docs.google.com/forms/d/1Oa9q0rUWcgajA41e-aMvf3GPZWicKa8_MlYSiNsWWCs/edit?no_redirect=true



/// H.16 ASSEMBLEA PUBBLICA ///



In quasi due anni di autogestione molti percorsi, incontri, progetti hanno trovato vita e casa all'interno del #BreadAndRoses, in particolare, dall’ottobre del 2016 abbiamo iniziato a portare in tavola gran parte dei prodotti alimentari che la filiera etica e naturale di “Non Solo Cibo” e “FuoriMercato” produce e distribuisce.



La struttura ed i giardini che la circondano sono stati auto recuperati in totale autofinanziamento, trasformando un immobile pubblico abbandonato e lasciato all’incuria in un luogo accessibile, accogliente e colorato, unico spazio verde aperto in una parte della città grigia e aggredita da palazzoni ed uffici.



Tutto questo sempre e solo grazie alla tanta passione e sostegno di tutte e tutti coloro che lo attraversano e lo costruiscono, nonostante non si disponga ancora di acqua e luce. Quest’ultima è una forte limitazione che necessita rimedio.



Infatti se il Bread&Roses, pur con molta fatica, riesce ad essere un luogo bello, vitale e accogliente senza le utenze, chissà cosa potrebbe diventare se ci fossero.



Domenica 11 febbraio vogliamo continuare ad immaginarlo assieme.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare all’assemblea, portandovi proposte per continuare a riempire Bread&Roses di contenuti ed esperienze, per proseguirne l’opera di abbellimento, per condividere uno spazio il cui cancello deve continuare ad essere aperto.



Vi aspettiamo!