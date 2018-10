L'Anonima G.R. torna in scena al Teatro Forma di Bari con lo spettacolo "Bar qui si gode"

Anonima G.R. torn a in scena al Teatro Forma di Bari (Via Fanelli 226/1) con un grande classico del suo repertorio:

Il Bar Qui Si Gode è un bar molto strano: clienti se ne vedono pochi e il proprietario non riesce a capirne il perché. Forse perché propina prodotti taroccati e marche sconosciute. Ma tra quei pochi avventori, capitano sempre tipi strani che non consumano mai nulla o non pagano mai, e che inoltre lo coinvolgono nelle loro storie contorte e stravaganti. In questo Bar, con i tavolini all’aperto, si avvicendano una serie di storie curiose, ricche di colore e grande comicità: nei caratteri e nelle manie dei personaggi, si mettono in evidenza tutti i lati grotteschi che ci portiamo addosso e nei quali il pubblico si può riconoscere, ridendo di sé.