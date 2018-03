Al teatro Barium di Bari in scena le ultime repliche dello spettacolo “Un barese a New York 2” con Gianni Colajemma

Superata la soglia delle novanta repliche, sabato 31 Marzo alle 21 e domenica 1 Aprile, alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari andranno in scena le ultime repliche dello spettacolo “Un barese a New York 2”, con Gianni Colajemma, Lucia Coppola, Gemma Magistro, Dario Mangieri, Federica Antonacci e Anna Vittoria Amore.

Scritto e diretto dal noto attore barese, che dallo scorso anno porta in scena le avventure di Joe, un attore originario del capoluogo pugliese che si trasferisce nella Grande mela per inseguire il suo sogno di poter lavorare come attore, in questo secondo episodio il cui sottotitolo quest’anno è “…the better man…” è molto divertente e basa la sua forza su un evidente contrasto dei personaggi, in termini di linguaggio. Ognuno di loro, infatti, è caratterizzato da un particolare modo di esprimersi e comportarsi. La contrapposizione tra questi e il primeggiare dei buoni sentimenti, tra cui il desiderio di realizzazione di tutti, crea un mix di ironia e tanto divertimento.

Questo progetto, sebbene voglia essere un’evoluzione del teatro nostrano, puntando a far ridere in modo diverso, trova le sue radici proprio in uno dei personaggi della classicità del teatro barese, Vito Maurogiovanni, con il quale Gianni Colajemma ha avuto modo e fortuna di collaborare. È proprio dell’autore di commedie come “Chedde dì”, “Jarche vasce”e di programmi radiofonici come “La caravella”, l’idea di portare a teatro più episodi di una stessa storia.

La programmazione del Barium, che giunge quest’anno alla sua trentaduesima stagione teatrale, continuerà fino a giugno con “U apparolamende” che sarà proposto ad aprile, “U sponzalizzie” a maggio e solo nel primo weekend di giugno sarà portato nuovamente in scena il primo episodio di “Un Barese a New York”.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica