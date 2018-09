Un barese a New York 2 in scena presso la Chiesa del Sacro Cuore a Palese

Lunedì 10 settembre, alle 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Bari-Palese, andrà in scena gratuitamente lo spettacolo “Un barese a New York 2”, di Gianni Colajemma, secondo capitolo della divertente storia di Joe Colella, aspirante attore di successo.

“Un barese a New York 2”, il cui sottotiolo è “…better man…”, vede impegnato il protagonista nella scalata al successo, insieme ai suoi coinquilini: Dudù, una drag Queen frizzante ed eccentrica e la padrona di casa Sandra, personaggio algido con la quale il protagonista ha un rapporto di odio e amore. Nello stesso stabile, al piano superione c’è ancora una volta la giovane Helene e questa volta anche Carmela, la sorella di “Joe”, trasferitasi anch’essa a New York perché spera che il suo familiare si sistemi a livello affettivo. Novità del sequel, che come in una sit-com non necessita la conoscenza della storia precedente, sarà la presenza di un nuovo personaggio.

Il successo di questa saga, che ha collezionato oltre 100 repliche per ogni capito è tale che ha suscitato interessa anche in America. Infatti il cast di Gianni Colajemma porterà in scena il 21 “Un barese a New York” proprio nella Grande Mela, al Snug Harbor Cultural Center.

Un Barese a New York 2 – Chiesa del Sacro Cuore– Bari-Palese

Infoline: 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00