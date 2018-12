“Un barese a New York” tra novità e attualità in scena al Teatro Barium

Sabato 8 alle 21 e domenica 9 dicembre, alle 18 e alle 21 al teatro Barium saranno proposte le repliche del nuovo spettacolo “Un barese a New York 3”, di e con Gianni Colajemma , insieme a Lucia Coppola, Federica Antonacci, Maria Schino, Luca Mastrolitti e Magda Fanelli.

Come in una sitcom, anche i capitoli di questo racconto non sono concatenati tra di loro ma caratterizzati dall’uso di una singola ambientazione, in questo caso l’appartamento del protagonista Joe Colella, un barese trasferitosi a New York per diventare un importante attore. La scenografia curata da Gianmarco Venanzio Colaiemma, figlio del noto attore, è curata nei dettagli. In scena il solito divano con la copertura in stile americano, come del resto l’arredamento: guantoni da boxe alla Rocky, bottiglie di whisky, la maglia del grande Michael Jordan e tanti altri simboli che richiamano il “sogno americano”.

In questo terzo capitolo della storia di Joe ci sono varie novità. Alcuni personaggi, che sono stati centrali nei precedenti episodi, non sono presenti e lasciano spazio a nuove figure che irrompono nella vita del protagonista, che pian piano incomincia ad addentrarsi nei circuiti attoriali newyorkesi. Come lui anche i suoi amici e familiari sono impegnati in varie attività lavorative, segno di come la vita a New York vada avanti. Questo capitolo di “Un barese a New York” tratta anche un argomento di grande attualità come l’immigrazione e l’integrazione.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 18:00 sabato – 18 e 21 domenica