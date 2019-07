Baresi e baresità riscopriamo il dialetto

Presso CARENZA BELLE ARTI sita in VIA PICCINNI, 158 a Bari si inaugura giovedì 25 luglio 2019 alle ore 18:00 una COLLETTIVA D'ARTE che ha come tema la riscoperta delle tradizioni baresi e pugliesi attraverso opere pittoriche a tema e racconti/poesie di scrittori e poeti del territorio.



Enrica Carenza, la titolare dell'antica bottega d'arte e colori, fondata dal padre Pasquale, introdurrà la serata presentata da Crescenza Caradonna (Scrittrice) e dal prof. Nicola Cutino (Storico e linguista).



Allieterà la serata l'artista alla chitarra e voce Maria de Pasquale.

Interventi poetici degli scrittori vernacolari: Franca Fabris Angelillo, Rosa Ungaro, Vito Sciacovelli.



Interventi poetici in italiano di Cresy Caradonna, Domenico Berardi.



Esposizione opere pittoriche di: Pasquale Intonti, Domenico Berardi, Carmen Moschetti, Tommaso Maurizio Vitale,Vito Iorio.



LA MOSTRA PITTORICA è VISITABILE DAL 25/7 AL 9/8/ 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00





INGRESSO LIBERO