Al Tatì RistoArt di Bari la sfilata benefica beachwear e gioielli

L’Associazione Bar!Ap – Applichiamoci per la nostra Città, in linea con i propri scopi sociali e, in collaborazione con “BISBIGLI” “MINERVA - Bari” e “I CIRILLI”, organizza la prima sfilata benefica beachwear e gioielli, per il prossimo 20 aprile c.a., presso il TATI' Ristoart-Bari. L'evento “BAR! AP FASHION NIGHT” è altresì sostenuto dalla FRATRES – Gruppo Policlinico Bari - donatori di sangue. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza in favore di bambini meno fortunati della nostra città ai quali, Bar! Ap ha sempre prestato la propria massima attenzione. L’Associazione Bar!Ap – Applichiamoci per la nostra Città, è una Associazione di solidarietà professionale, sociale e culturale che opera nel Comune di Bari dal 2014. Non ha scopo di lucro e, attraverso le iniziative promosse e realizzate, si prefigge di raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà sociale indirizzati soprattutto al mondo dell'infanzia.