Bari archeo trekking - evento speciale

Domenica 09 ore 10.00 appuntamento con Bari Archeo Trekking. ''Faremo un percorso di esplorazione in contrada La Monaca, alla scoperta delle antiche strutture che vi si trovano. In particolare ci soffermeremo su Masseria Torre la Monaca dove ancora oggi svetta l'unica torre medievale ancora esistente fuori le mura dell'antica Bari e ci inoltreremo nella lama Marchesale per scoprire i suoi tesori naturalistici.

Si consigliano scarpe da trekking, una bottiglietta d'acqua, capellino e uno snack''.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Ex circolo ippico Starita (la villa rossa sulla tangenziale direzione Bitritto)



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite messaggio di whatsapp al 3403394708