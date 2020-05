Bari archeo trekking - Lama La Marchesa

Domenica 07 ore 10.30 appuntamento con “Bari Archeo – Trekking – Lama Marchesa“. ''In questa visita ci soffermeremo sulle costruzioni medievali e sui grandi complessi ipogeici presenti al di fuori della Bari fortificata e di come queste strutture venivano realizzate in un paesaggio rurale. Visiteremo l’ipogeo del Quadrivio, una casedde medievale e saremo ospiti dell’associazione Zero e Lode che a conclusione del trekking ci darà l’opportunità di degustare insieme un ottimo APERITIVO''.



Costo: 15 euro

Punto d’incontro: Strada Torrebella presso la struttura Torrebella by Zero e Lode

https://goo.gl/maps/mhJZjfuLgs9BRZg1A7

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 3 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 10.30. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 3 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso preferiamo che a partecipare siano i bambini di età superiore ai 13 anni.

Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Mostra meno