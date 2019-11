Bari archeo - trekking - Lama Picone

Domenica 01 dicembre ore 10.30 appuntamento con “Bari Arche Trekking - Lama Picone". Grazie al protocollo di intesa siglato con l'Archeoclub di Bari "Italo Rizzi", questa domenica ''vi portiamo alla scoperta di un immenso patrimonio archeologico della città di Bari. Visiteremo antichi ipogei e chiese rupestri ancora oggi visitabili grazie all'impegno che l'Archeoclub ha profuso sul territorio. La Terra di Bari, infatti, è ricca di ambienti ricavati nella roccia, buona parte di essi si trovano all'interno delle lame, il loro scavo risale al medioevo. Alcune di queste cavità furono utilizzate da monaci tra il VIII ed il IX secolo d.C., che le trasformarono in chiese o Santuari. Si consiglia un abbigliamento adeguato con scarpe comode e basse''.



Costo: 10 euro



Lama Picone

Area archeologica vasta

Insediamenti e chiese rupestri

Punto d’incontro: Via Generale dalla Chiesa c/o pizzeria Quadrifoglio



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono