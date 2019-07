L’ ASSOCIAZIONE: Bici & Amici Bari presenta: BARI IN BICI SOTTO LE STELLE

Passeggiata in notturna su 2 ruote tra le strade di Bari Giovedì 18 Luglio

Appuntamento Piazzale Basilica di San Nicola ore 20:00

EVENTO GRATUITO Biglietti disponibili sull’evento Facebbok https://www.facebook.com/event s/366463397388256/

Diventa sempre più importante per i ciclisti della città di Bari l’evento promosso dall’associazione Bici & Amici - “Bari in Bici sotto le Stelle” -

Una passeggiata in notturna tra le strade della città dedicata agli amanti delle 2 ruote che permette a centinaia di ciclisti di godersi la magia di Bari di sera, dimenticandosi della solita routine e divertirsi tutti insieme.

L’appuntamento è alle ore 20:00 presso il piazzale antistante la Basilica di San Nicola per poi pedalare in tutta sicurezza per circa 8 km ammirando la magia speciale della città di sera.

Bici & Amici è un’associazione di amanti della bici, crea eventi, tour e incontri per sensibilizzare il pubblico all'utilizzo delle 2 ruote come elemento di benessere, gioia e buon vivere.

Si ringrazia il Comando della Polizia Locale e gli Sponsor che credono in questo progetto .