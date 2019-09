Domenica 22 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Bizantina”. Volete scoprire la vita, le tradizioni e la cultura di Bari in epoca bizantina? Allora questa è certamente l’attività che fa per voi. Il concetto di viaggio è posto al centro di questo percorso, in contrapposizione al classico concetto di «visita», e diviene un percorso complesso che offre differenti angolazioni del patrimonio culturale. Bari bizantina era una città plurietnica e multireligiosa Era tra i principali porti del Mediterraneo, vera porta verso l’Oriente, con una notevole presenza di mercanti locali e stranieri. Ma cosa è rimasto dell’epoca bizantina? Venite a scoprirlo!



Punto d’incontro:Piazza Odegitria c/o scalinata Cattedrale



Cattedrale

Museo Diocesano (Exultet)

Santa Maria del Buonconsiglio



Costo: 11 euro a partecipante (inclusi biglietti di ingresso)

Prenotazioni a info@pugliarte.it o tramite sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico