Bari blues connection live al The Stuart

Giovedì 3 Maggio ancora grande musica Live al The Stuart, Scottish Pub, in compagnia dei "BARI BLUES CONNECTION":

Espolazioni musicali da Roberto Johnson a Muddy Waters, passando per Ray Chrarles, Eric Clapton, Bob Dylan, Rolling Stones, e molti altri ancora. Un blues-happening virale vitale con attitudine vintage e sonorità elettro-acustiche di grande impatto.



Claudio De Pascale: Voce, Chitarra

Dado Penta: Basso, Voce



Info e prenotazioni c/o THE STUART, Scottish pub

Via Dalmazia 173

70121 Bari tel.080 809 6279