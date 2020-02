Bari canta l'amore, in largo Albicocca il video karaoke per festeggiare insieme San Valentino

Il 14 febbraio giorno di San Valentino, Bari torna a festeggiare l’amore in largo Albicocca, nella città vecchia, con il video karaoke organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Amgas spa.

A partire dalle ore 20, e fino alle 23, chiunque voglia potrà cantare la sua canzone preferita, da solo o in duo, dedicandola alla persona amata. I più coraggiosi potranno esibirsi anche in un video karaoke davanti a una webcam, per immortalare le proprie performance.

Durante la serata ci sarà anche un dj set per ballare e festeggiare insieme la festa dell’amore.