"Bari caput mundi" - mostra di Davide Cocozza

Martedì 15 maggio dalle ore 21:00 appuntamento a BIlabì con la mostra personale dell'artista barese Davide Cocozza. BARI CAPUT MUNDI il titolo della mostra che vedrà esposte oltre 10 opere (RAFFIGURANTI CELEBRITA' STORICHE E CONTEMPORANEE CHE INTERAGISCONO CON LA CULTURA BARESE) di grandi dimensioni, originali realizzate ad hoc per l'evento in acrilico su carta da pacchi. Oltre la mostra avrà luogo una performance in cui il Cocozza dipingera' dal vivo tre modelle danzanti; a dare ritmo e tempo al tutto sarà Piero Cocozza alias Unda attraverso suoni elettronici e sperimentazioni musicali; musica danza e pittura daranno al visitatore un esperienza sinestetica in cui immergersi come in un oceano sensoriale. A spalleggiare l'evento vi sara' anche l'artista ed artigiana Alessandra Simone.



Ingresso gratuito

Per info e prenotazioni:

www.bilabi.it

0808976081



BIO:

Davide Cocozza è un artista e performer che vive e lavora in Italia, tra le città di Roma, Pescara, Bari e Bologna. Predilige la pittura su carta da pacchi di grande formato.Ha realizzato anche installazioni ed oggetti di moda e design. Molte le collaborazioni con il mondo dell'arte, della moda e del cinema. La scelta dei soggetti é quasi sempre di natura erotica o drammatica. L'uso del supporto "carta da pacchi" caratterizza lo stile dell'artista che attraverso di esso sottolinea l'aspetto caduco, fragile, e deteriorabile dell'esistenza, ma allo stesso tempo porta a prendersene piu' cura ed a trattarlo meglio. Le tecniche usate sono miste, e variano dall'acrilico, all'olio, al pennarello, usate tutte contemporaneamente. Le Performance invece assumono un significato simbolico e primitivo, Sviluppandosi in azioni che possono evocare riti sciamanici e d iniziazione; in senso di essenziale e vergine.

Ad oggi ha vinto numerosi premi, e si è esibito ed ha partecipato a mostre ed esposizioni in tutto il mondo, diverse le collaborazioni con gallerie e case d'asta.Sul panorama italiano rimane uno tra i maggiori esponenti dell'arte figurativa e della performance art contemporanea.