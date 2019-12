Arriva “Bari Christmas Bus” il bus natalizio che porterà spettacoli, giochi e animazione per tutta Bari

“Bari Christmas Bus” il bus natalizio che porterà spettacoli, giochi e animazione nelle piazze di tutti i municipi per offrire un Natale solidale ed inclusivo al capoluogo pugliese. Grazie alla collaborazione con Amtab, Bari Social Christmas quest’anno sarà itinerante ed arricchito da una divertente novità rappresentata da un autobus natalizio che percorrerà la città per fermarsi nelle principali piazze, dal centro alle periferie, con un’ampia offerta di spettacoli, laboratori, giochi, attività creative e di animazione tutti i giorni.

L’inaugurazione del Bari Christmas Bus si terrà il 18 dicembre, dalle ore 16 alle 19, in piazza Libertà, con laboratori, giochi e, a seguire, con lo spettacolo “Live Gravity” di giocoleria comica ed equilibrismo. Domani, giovedì 19 dicembre, sempre dalle ore 16 alle 19, il bus si sposterà in piazza Umberto I a Carbonara: dopo i laboratori sarà la volta di “Leggende di Natale (in Puglia)” a cura di Marianna Di Muro, mentre venerdì 20 dicembre sarà in piazza Europa, al San Paolo, con “La vera storia del Grinch” a cura di Giacomo Di Mase. Il 21 e il 22 dicembre, invece, gli appuntamenti saranno mattutini, dalle ore 10 alle 13: il primo nel parco 2 Giugno (ingresso viale Einaudi) con Lorelfo Clown e magia comica, il secondo in piazza Diaz con la giocoleria comica di Mr. Big Circus Cabaret. L’ultimo appuntamento del bus è il 23 dicembre, a partire dalle ore 16, in piazza San Francesco, a Santo Spirito, con lo spettacolo di magia “Magicamente”.

Sul Bari Christmas Bus sarà, inoltre, proiettata la mostra di immagini “Liège-Bari, andata e ritorno”, con una selezione di scatti in bianco e nero del fotografo belga Jim Sumkay, in questi giorni a Bari in occasione del gemellaggio tra la nostra città e il Villaggio di Natale di Liegi. Il lavoro di Sumkay, che conta diverse collaborazioni importanti con enti pubblici e privati, si compone di decine di migliaia di fotografie, esposte nel tempo in diversi Paesi d’Europa, ed è conservato negli archivi dell’Università di Liegi.

Le fotografie realizzate da Sumkay durante la sua permanenza a Bari saranno poi esposte in modo itinerante sia a Liegi sia a Bari, presso i Centri servizi per le famiglie, secondo il seguente calendario: il 16 dicembre alle ore 17 nel CSF San Paolo e San Girolamo, il 17 dicembre alle ore 16.30 nel CSF San Pio e alle 17.30 nel CSF Carrassi, il 18 dicembre alle 17 nel CSF Poggiofranco - Picone, il 19 dicembre alle ore 17 nel CSF Libertà e alle ore 18 nel CSF San Nicola, il 20 dicembre alle ore 17.00 nel CSF Carbonara e alle 18 a Japigia.

Alla promozione dell’iniziativa lavoreranno anche gli studenti di Radio Panetti che racconteranno le tappe di Bari Christmas Bus.

Il programma completo di Bari Christmas Bus è disponibile sulla pagina Facebook Bari Social e sul sito www.comune.bari.it.