“Bari una città da raccontare”, il 1° concorso fotografico promosso da “Lions Club Bari”

“Bari una città da raccontare” è il tema del 1° Concorso Fotografico promosso dal Lions Club Bari, presentato questa mattina a Palazzo di Città dal presidente Flora Puteo e dal presidente della commissione consiliare Culture Giuseppe Cascella.

I proventi del concorso, aperto a tutti gli appassionati di fotografia, saranno devoluti in beneficenza a sostegno del Service progetto educativo riabilitativo di orientamento e mobilità all’esterno per non vedenti.

L’evento, che cade nel sessantesimo anno dalla fondazione del Club Lions, è riconosciuto dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), e patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari e dal Comune di Bari, con la collaborazione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali - Soprintendenza Archivista e Bibliografica della Puglia e della Basilicata.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Pasquale Di Ciommo, vice governatore Lions Club Bari, Francesco Lentini presidente dell’Associazione EurOrchestra da camera di Bari e Riccardo Marino della Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata.

Con il 1° Concorso Fotografico il “Lions Club Bari” invita a rappresentare e/o raccontare attraverso le immagini, la città di Bari, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

a. Il centro storico: la vita nel centro storico

b. La città ed il mare

c. Come si è sviluppata la città: le periferie

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia senza distinzione tra dilettanti e professionisti e senza limitazione d’età. La data ultima di partecipazione è il prossimo 3 maggio

Il bando del concorso è disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/ groups/749964308492783/files/

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di maggio presso la biblioteca di Palazzo Sagges (strada Sagges n°3) nel centro storico di Bari, sede della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata.

Inoltre i Lions club di Bari nella loro attività di mecenati delle belle arti sponsorizzano, in collaborazione con la EurOrchestra da camera di Bari, il concorso internazionale dei nuovi interpreti, giunto quest’anno alla nona edizione, mettendo a disposizione dei giovani talenti una Borsa di studio per permettere loro di proseguire i loro difficili studi.

Il Concorso si terrà a Bari dal 30 maggio al 3 giugno 2018

Info su : https://www.facebook.com/ concorsi.eurorchestra/about