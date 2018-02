Incontro Uaar Cicap: “Il paranormale nella vita quotidiana: dai fantasmi agli indemoniati”

Sabato 3 febbraio 2018 presso la sede del Circolo UAAR di Bari (sita in via Toma 20A in Bari) ci sarà, grazie alla collaborazione con CICAP Puglia, il secondo di una serie di quattro incontri che spazieranno dal mito degli antichi astronauti alla criptozoologia, dal paranormale alla parità di genere.

La seconda interessante Conferenza sarà tenuta da Armando De Vincentiis (Psicologo e psicoterapeuta, consulente scientifico e socio emerito del CICAP, ha pubblicato numerosi libri di carattere scientifico-divulgativo; quale esperto di paranormale religioso e fenomenologia mistico-religiosa ha partecipato a diversi dibattiti televisivi).

Grazie alla sua esperienza di clinico e studioso di fenomeni paranormali, il relatore parlerà della nostra vita quotidiana mostrando come essa sia intrisa di esperienze insolite: c’è chi afferma di avere contatti perenni con l’aldilà, c’è chi dichiara di vedere o addirittura essere posseduto dal demonio e c’è infine chi asserisce di convivere con entità sovrannaturali. Da esperto di paranormale e di pseudoscienze, De Vincentiis fornirà la sua visione scientifica di tali singolari fenomeni quotidiani.