Bari Music Week, nell’Arena della Vittoria il festival di musica contemporanea tra sport, gastronomia e iniziative sociali

L’evento finale di Bari Music Week, il festival di musica contemporanea inaugurato ad ottobre, si terrà dal 28 al 30 dicembre nell’Arena della Vittoria.

ll festival, giunto quest’anno alla seconda edizione, si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite un’ampia programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, sportivi, studiosi del mondo accademico, creativi, giornalisti e ricercatori. Il programma, infatti, prevede, accanto agli appuntamenti musicali, attività sportive, a sfondo sociale, ludiche e un percorso gastronomico.

Il programma di Bari Music Week prevede eventi diurni a ingresso libero e serali a pagamento. Gli eventi serali si svolgeranno al chiuso in una tensostruttura.

Il 29 e il 30 dicembre, dalle ore 10 alle 17, con il patrocinio del CONI e della Lega Nazionale Dilettanti, si alterneranno attività sportive, sociali e ludiche organizzate in collaborazione delle associazioni del territorio, indirizzate a un pubblico eterogeneo e rivolte ai bambini e alle persone con disabilità. Gli eventi musicali serali, invece, si terranno nel corso delle tre serate con artisti internazionali e locali di riferimento per la musica contemporanea, in particolare per quella elettronica, afro, urban e indie.

PROGRAMMA

Sabato 28 dicembre, dalle ore 19 alle 3, animeranno la tensostruttura le sonorità afro dal titolo Afro Vibe: il percorso musicale includerà la partecipazione dei percussionisti djembe Circular Music West Africa, l’artista pugliese Nicola Conte insieme a CloudDanko, grande collezionista di vinili rari. Sul palco anche Gabriele Poso Organik Trio che presenterà con un live il nuovo album “Batik”, mix di afrobeat, smooth soul e groove disco. Andrea Fiorito e dj Kosmiko introdurranno l’ospite internazionale d’eccezione: il dj afroamericano poliedrico Seth Troxler. Con lui si esibirà, infine, il dj barese di base a Berlino Mike Tansella Jr.

Domenica 29 dicembre, alle ore 9.30, via alla ciclopasseggiata a cura dell’associazione Bari Motivation Bike con partenza da Piazza Ferrarese e arrivo all’Arena della Vittoria.

Dalle ore 10 alle 17, si terranno Le Olimpiadi della Civilità organizzate dalle associazioni Bari Motivation Bike, Bari Zerobarriere, Retake, Zzanzare, Tou.Play, con il supporto dell’associazione di football americano Sport a Bassa Tensione e le realtà aventi sede presso lo stadio Arena della Vittoria.

Club Scherma Bari, Kyhoan Simmi, TekwonDo, Thai Chi Chuan, Tigri Rugby Bari realizzeranno invece delle dimostrazioni delle loro discipline con l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla conoscenza delle varie discipline sportive.

La restante parte dello stadio sarà dedicata ad attività ludiche presentate dalle associazioni con l’obiettivo di trasmettere il rispetto degli spazi e delle differenze, ad adulti e bambini. Bari Zerobarriere e le Zzanzare proporranno giochi per avvicinare i più piccoli al mondo della disabilità, Retake insegnerà a differenziare correttamente i rifiuti tramite delle attività di gruppo, Tou.Play riproporrà giochi tradizionali come quello del verruzzo.

Inoltre, durante questa giornata dedicata alle famiglie si esibiranno artisti di strada, maghi, mimi, cartomanti e contorsionisti e si terranno corsi di cucina per bambini e attività organizzate dal Teatro di Pulcinella.

Lo stesso giorno, dalle ore 19 alle 2, si svolgerà l’evento serale Uban Wave introdotto da un contest di giovani rapper organizzato da Bari Wave Magazine. Sul palco artisti come il collettivo barese Bari Hip Hop Metro, Mista P, Shogun e Big Fab.

Ospite di punta Guè Pequeno con lo storico dj Ty1 e Night Skinny. La trap sarà invece rappresentata da Sgamo e Peppe Amore.

Lunedì 30 dicembre, dalle ore 10 alle 17, saranno riproposte le attività delle associazioni sportive. La restante parte dello stadio sarà affidata alle scuole calcio coordinate da Levante Azzurro: si esibiranno Esperia Monopoli, Free Time Azzurro, Invictus Modugno, Mila Accademy Di Cagno Abbrescia e San Paolo Bari (gli istruttori seguiranno e coinvolgeranno giovanissimi calciatori che si sfideranno in piccoli campi).

Saranno presenti anche ospiti legati al mondo del calcio e dello sport. L’intrattenimento sarà garantito dal format musicale Supparty e le maschere dei più importanti campioni animeranno tutta la mattinata per celebrare lo sport.

Dalle ore 18 alle 24, seguirà Indie Wave, la serata dedicata alle band e ai cantautori del genere indie, introdotta da un contest di band locali: in programma i Cacao Mental, il cantatore Scarda, i Managment in versione showcase e il pugliese Molla. La chiusura sarà affidata a dj Tuppi.

In occasione del festival l’Arena della Vittoria darà spazio anche alla Festa della Birra, una fiera dello street food, esposizioni di artigianato locale e un luna park con tante attrazioni soprattutto per i bambini.

Bari Music Week 2019 è realizzato con la collaborazione di Demodè, Music Adventure, Soul Club, Ubique Concerti, Gluck, Prosit, Apart records, Views, Radio RKO e gode del patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Promozione, Puglia Sounds, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione e Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa), Accademia di Belle Arti di Bari.

Biglietti disponibili su www.diyticket.it

28/12 Afro Vibe 20€ + dp

29/12 Urban Wave 22€ + dp

30/12 Indie Wave 13€ + dp

Abbonamento 28+29/12 32€ + dp