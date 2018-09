Bari per Bari - Metti in gioco la tua idea di città

Un'occasione per vivere in prima persona le opportunità di cittadinanza attiva messe in campo dal Comune; per discutere e condividere con gli altri la propria idea di città; per giocare con il proprio senso di appartenenza alla comunità urbana.

Questo e altro ancora sarà BariPerBari!

Tutte le attività in programma sono pensate per coinvolgere i cittadini di ogni età dei 5 Municipi con iniziative all'aria aperta all'insegna della creatività, della cultura, dell’ambiente e dello sport.

Una giornata caratterizzata da competizioni tra Municipi a squadre, momenti di informazione e confronto e spazi per riscoprire il piacere di stare insieme e costruire relazioni.

Informazione, intrattenimento, discussione, partecipazione le parole d'ordine di un programma di “community building” denso e variegato che prenderà il via a partire dalle 11:00 con le procedure di accoglienza e registrazione presso l'infopoint.



La partecipazione all’evento è gratuita per tutte le attività, puoi registrarti compilando il form su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bari-per-bari-49468219777?aff=eac2 e presentarti il 22 settembre, a partire dalle ore 11, presso l'infopoint allestito nel Parco 2 Giugno, per completare la tua iscrizione.





PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ



11:00 Accoglienza | Iscrizioni gare



12:00 Forum: “Reti Civiche Urbane - Comunità in Azione"



15:00 Esibizione Musicale a cura del Complesso Bandistico di Palese - Bari



15:30 Inaugurazione Mostra “BARI PER BARI - Idee e progetti della città che cambia”

Confronto aperto con la cittadinanza, con interventi del Sindaco Decaro, dei Componenti

della Giunta Comunale e dei Presidenti dei Municipi



16:00 > Spazio lettura per bambini a cura de “La Biblioteca dei Ragazzi”



16:15 > Esibizione musicale a cura della "Dream Drum Band"



16:30 > Municipi in gara a cura di Amaltea Eventi



laboratorio di circo ludico educativo a cura dell'Associazione "Un Clown per Amico"



Boot Camp a cura dell'A.S.D. BA.BOO.



18:00 > Letture animate ad alta voce a cura de “La Biblioteca dei Ragazzi”



19:30 > Performance artistico-musicale a cura della "Dream Drum Band"



20:00 > DJ set a cura di Radio Panetti



L’intero evento sarà seguito da una diretta radiofonica a cura di RADIO PANETTI.





