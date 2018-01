"Proiezione del film Ameluk per la rassegna "Visti da qui", riflessioni sul cinema pugliese contemporaneo

La vicenda narra di Jusuf (Ameluk per il paese), un giovane musulmano immigrato in un paesino pugliese che, suo malgrado, si ritrova a dover interpretare prima Cristo nella via Crucis, poi il candidato sindaco alle elezioni locali.

Fra gag e comicità dei paesi del sud, Jusuf si distaccherà anche dalla moglie, bigotta e provinciale, per trovare un nuovo amore.

"L'intenzione è quella di far ridere e riflettere, usando toni leggeri per veicolare un messaggio nitido: cambiare mentalità per integrare visioni del mondo diverse, senza più ostacoli o barriere di sorta.

La fotografia satura, dominata dal giallo acceso, dà una denotazione fumettistica alla rappresentazione, accentuando ancor di più l’aspetto macchiettistico di molti personaggi.

La semplicità e la leggerezza del racconto conducono dritte alla meta, riuscendo a tratti a divertire, soprattutto grazie all’ingenua spontaneità di alcuni interpreti non professionisti e alla potenza del vernacolo locale."

Marco Donati

VISTI DA QUI, riflessioni sul cinema pugliese contemporaneo: il cinema di Mimmo Mancini

Proiezione film: Ameluk

martedì 23 gennaio, ore 20.30

Chiesa Santa Teresa dei Maschi

Str. Santa Teresa dei Maschi, 26

Ospiti: Mimmo Mancini, Teodosio Barresi, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli - Modera: Lino Patruno

“Tratto da una storia che potrebbe essere vera”, vincitore della XVII edizione del "Religion Today Film Festival" e del "Salento Finibus Terrae" (2015), "Ameluk", opera prima del regista bitontino Mimmo Mancini è un film che al di là delle tecniche cinematografiche, ha un valore e una forza comunicativa in nome della fede o delle fedi.

A seguire dibattito con il regista e gli attori Teodosio Barresi, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli. A moderare l'incontro il giornalista e scrittore Lino Patruno.



CINEMA c/o Santa Teresa dei Maschi - inizio ore 20.30

VISTI DA QUI - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese" è una rassegna, a cura di Daniela Casaburi, Angela Fiore e Mario Raoli, nata dalla necessità di indagare e raccontare e approfondire la poetica dei nostri registi pugliesi contemporanei e il loro modo originale, sperimentale, alternativo e unico di narrare cinematograficamente il nostro tempo.