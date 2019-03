Incontro 'Bari, alla ricerca del tempo perduto'

Vanni De Giosa ci aiuterà a riflettere sul grosso debito di riconoscenza che la sua generazione ha nei confronti della società e della Bari dei suoi anni giovanili, costruita dai padri che hanno saputo lottare per ricostruire, evidenziando tuttavia come sia spesso mancato l’impegno per trasmettere ai giovani di oggi quei valori, quelle relazioni, le conquiste ambientali e il rispetto delle regole comuni.

Da queste considerazioni partiremo per ricomporre le suggestioni di una “città bellissima”, ancora vitale, per avvicinare i più giovani al bene comune, e stimolarli a non cadere nella trappola dell’indifferenza.



Teresa De Francesco, storica archivista (ass. cult. Maestralelab) attraverso immagini e racconti fornirà spunti per ricordare alcuni episodi rappresentativi della comunità barese meritevoli di essere trasmessi ai più giovani, per non disperderne la memoria, necessaria per comprendere il loro, il nostro presente.

BARI, ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO, Esperienze di un cittadino consapevole: un ponte fra generazioni

Racconti e testimonianze di Vanni De Giosa e Teresa De Francesco (ass. Maestralelab )

con la partecipazione dell'arch. Arturo Cucciolla

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/2001540006806878/