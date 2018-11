Bari Rock Days cerca di spiegare come questa città (e di riflesso la Puglia) sia stata capace di vivere – e a volte personalizzare – l’evoluzione internazionale della musica giovanile e del rock degli ultimi cinquant’anni, a partire dal beat degli anni Sessanta, attraverso il punk e la new wave dei Settanta e Ottanta, sino al terzo millennio. Il tutto in un’unica soluzione, e in chiavi diverse: un’impresa mai tentata prima da un libro.



Domenica 25 novembre alle ore 11.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



BARI ROCK DAYS di Pasquale BOFFOLI e Antonio ROTONDO

Adda editore

con Antonio ROTONDO e Pasquale BOFFOLI



presenta Rosa COLELLA

intervento di Rossella INGRAVALLO