Bari, seminario di esobiologia "C'è vita nel cosmo?"

Quali sono oggi le più fondate teorie sull’origine della vita sul nostro pianeta? È possibile che ci sia vita extraterrestre? Si può ragionare sui relativi risvolti evoluzionistici? Quali sono l’aspetto e la biologia dei possibili alieni multicellulari? Riusciremo mai a contattare un ET? Ed infine, quali potrebbero essere le differenze e quali le somiglianze con l’ecologia terrestre? A queste e ad altre domande risponderà il seminario da titolo C’è vita nel cosmo? organizzato dal Circolo UAAR di Bari e dall' Associazione LINK, con la collaborazione di CICAP Puglia Interverranno: • Gianvito Laghezza, studente di fisica e Coordinatore di LINK Campus, con la relazione Lo spazio e l’origine della vita • Marco Ferrari, Biologo e divulgatore scientifico, Capo del Servizio Scienze presso Gruner Jahr Mondadori, Esperto di astrobiologia, con la relazione L’esobiologia vista da un biologo • Enzo Gallori, Genetista presso l’Università di Firenze, Past President della Società Italiana di Astrobiologia, con la relazione L’astrobiologia e la ricerca della vita nel cosmo Saranno rilasciati attestati ai fini dei crediti formativi CFU L'evento si terrà presso il Centro polifunzionale degli studenti (ex Poste) in data 01.03.18 con inizio alle ore 15,30. Ingresso libero. Cordiali saluti. Nino Sisto (Referente per il Circolo UAAR di Bari nei rapporti con terzi) (per ogni ulteriore esigenza contattarmi qui: nino.gs@libero.it - 3286141642)