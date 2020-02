“Bari Social Boat”: al via gli equipaggi del libro e la biblioteca sull’acqua

Sta per partire Bari Social Boat, la prima biblioteca pubblica e di comunità realizzata su una barca a vela confiscata alle organizzazioni criminali. Fra pochi giorni, infatti, l’imbarcazione salperà per le prime navigazioni gratuite cui potrà partecipare chiunque iscrivendosi al sorteggio dell’equipaggio.

Per iscriversi è necessario che l’associazione interessata o l’equipaggio compili il modulo(foto allegata), segnando al massimo i nomi di sei persone, e lo consegni il prossimo 14 febbraio, alle ore 17, in via Sparano (primo isolato), presso il presidio di Bari Social Book organizzato in occasione dell’evento “LeggiAmo: l’amore per i libri, la cultura e la comunità”. Nella stessa giornata saranno estratti in pubblico gli equipaggi che potranno effettuare i primi viaggi lungo la nostra costa. La prima veleggiata è fissata per il prossimo 21 marzo: le altre già programmate si terranno il 18 aprile, il 30 maggio, il 6, 13 e 27 giugno, il 4 e 25 luglio, il 29 agosto e il 5 settembre. Tutte le uscite saranno anticipate da eventi di animazione sulla barca.

Bari Social Boat, finanziata con il premio assegnato da Cepell-MiBACT e con fondi dell’Assessorato al Welfare e allestita con una dotazione libraria sui temi viaggio/mare/accoglienza e dotata di supporti informatici per la consultazione di servizi multimediali, rientra nel programma di azioni previste nell’ambito del progetto Bari Social Book, promosso e coordinato all’assessorato al Welfare.

L’imbarcazione è stata ristrutturata attraverso un percorso pre-professionalizzante voluto dall’assessorato al Welfare e dal Ministero della Giustizia che ha coinvolto otto minori inseriti nel circuito penale attraverso attività di inclusione attiva di minori a rischio devianza.

Il progetto è realizzato dall’assessorato al Welfare e dall’ATI costituita da Progetto Città, Aliante e Idee, con la collaborazione del dipartimento di Giustizia minorile del Ministero di Giustizia e della darsena Mar Di Levante.

Bari Social Boat sarà animato da un ricco festival di autori, scrittori e animatori della lettura e dai volontari che allestiranno lo spazio per accompagnare i gruppi.